Caso Siri, Conte: Lega non sia corporativa, M5s non canti vittoria

Il premier Giuseppe Conte, dopo aver annunciato che chiederà la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, si rivolge direttamente ai due alleati di governo. "Invito la Lega a non lasciarsi guidare da reazioni corporative dopo la mia decisione", ha chiesto il premier invitando, nello stesso tempo, il "M5s a non approfittare di questa soluzione per cantare vittoria".