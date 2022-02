Caso Ranucci, Forza Italia scrive alla Rai: "Accertare le sue responsabilità"

Ci sono "interrogativi inquietanti sulle modalità con le quali il conduttore di Report acquisirebbe il materiale delle sue inchieste", e per questo servono delle riposte urgenti.

Ecco perché il caso Ranucci è stato portato in Parlamento dai deputati di Forza Italia che in una lettera chiamano in causa i vertici di Viale Mazzini e la Vigilanza per fare chiarezza sul metodo del giornalista. A "incastrarlo", nuovamente, la pubblicazione di un secondo video diffuso da Il Riformista nel quale si sentirebbe il conduttore millantare rapporti con i servizi segreti per aver in cambio materiale scottante su Flavio Tosi.