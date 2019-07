Caso Lega-Russia, ricorso di Meranda e Vannucci contro i sequestri

Così come Gianluca Savoini, anche l'avvocato Gianluca Meranda e l'ex bancario Francesco Vannucci, indagati per corruzione internazionale nell'inchiesta della Procura di Milano sui presunti fondi russi alla Lega, hanno fatto ricorso al Tribunale del Riesame contro i sequestri avvenuti durante le perquisizioni effettuate dalla Gdf. La procura deve vagliare gli atti da depositare alle difese in vista dell'udienza in cui si discuterà l'istanza.