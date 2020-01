Caso Gregoretti, la Lega: voteremo sì al processo contro Salvini

"La maggioranza non solo vuole processare Salvini, ma pretende anche di decidere come e quando. Se la maggioranza pensa davvero che sia un sequestratore, l'ex ministro andrebbe fermato subito. La melina di Pd, 5S e Iv dimostra che è una vergognosa sceneggiata per colpirlo". Lo ha affermato Erika Stefani a nome dei componenti leghisti della Giunta per le immunità di Palazzo Madama confermando che "per smascherare l'ipocrisia voteremo sì al processo".