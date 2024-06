Flaminia Pace lascia i giovani di Fdl dopo i cori fascisti e gli insulti antisemiti | La Russa: “Da militanti frasi inaccettabili”

Anche se i vertici del partito si sono mossi immediatamente, l'opposizione attacca duramente il presidente del consiglio Giorgia Meloni. "Omofobia, razzismo, nostalgia per Benito Mussolini, simpatie per Adolf Hitler e il nazismo, antisemitismo che li porta persino ad attaccare una loro sottosegretaria: il silenzio di Giorgia Meloni fino ad ora è stato assordante. Da adesso diventa vero e proprio assenso", scrive su X il segretario di +Europa Riccardo Magi. "Dentro FDI non si sono prese le distanze da un mondo sotterraneo che esiste, legato a modelli e a riferimenti di estrema destra, e che alimenta l'organizzazione giovanile di FdI. Non ci sono molto commenti da fare. Le immagini parlano da sole. Ci auguriamo venga fatta in fretta chiarezza", afferma anche il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Il silenzio di Giorgia Meloni sui giovani di FdI che trasudano antisemitismo e fascismo dice chiaramente che sapeva. D'altronde come poteva non accorgersene? E come possiamo pensare che cacci questi personaggi quando lei stessa non fa che parlare da anni alla pancia del peggio del Paese?", sostiene Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.