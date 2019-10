Caso Fiber, Conte: "Ho chiarito con l'Autorità Garante della Concorrenza"

Il caso del gruppo Fiber 4.0 "è stato affrontato anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, alla quale sono state fornite tutte le informazioni richieste". Lo ha detto Giuseppe Conte, intervenendo sulla notizia apparsa sul Financial Times secondo cui prestò un parere legale per favorire un cliente poco prima di diventare presidente del Consiglio. L'Autorità, prosegue il premier, "ha poi ritenuto di non avviare alcun procedimento".