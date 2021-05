Caso Fedez, Barachini: "Gestione confusa del concerto del Primo Maggio"

Instagram

La gestione del concerto del Primo Maggio "è stata complessa e confusa". Lo ha detto il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini, dopo l'intervento del direttore di Rai3 sul caso Fedez. "Un produttore esterno ha parlato di 'uniformarsi al sistema' e si è dovuto scusare l'a.d. della Rai per questo. Ciò rafforza l'idea che le esternalizzazioni di eventi in diretta siano un rischio che il servizio pubblico non può correre".