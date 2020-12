Caso Falcone e Borsellino, Di Maio: "La mafia non è un gioco"

di maio

Falcone e Borsellino "sono due modelli non soltanto in Italia, ma nel mondo. Hanno combattuto la mafia sacrificando la propria vita". E' quanto afferma Luigi Di Maio, riferendosi alla scelta di un tribunale tedesco di consentire a un ristorante di Francoforte di usare l'immagine dei magistrati uccisi accanto a quella di fori di proiettile, pizze e scatti di Vito Corleone. "Come se la mafia fosse un gioco. Non è così, la mafia è una montagna di merda".