Caso Diciotti, in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini | "Governo non a rischio"

Vertice nella notte tra Conte, Salvini e Di Maio sui due fronti caldi dell'immigrazione: Diciotti e Sea Watch. Sul primo caso, fonti leghiste assicurano che "il governo non è rischio". Oggi in Giunta immunità del Senato al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno. Il premier: "Mi assumo la responsabilità politica ". Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia: "Se M5s vota sì, si ridiscute tutto".

I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del vicepremier.



L'assist di Conte, intervenuto per prendersi tutta la responsabilità della decisione de governo sulla Diciotti, ha di certo valore politico ma non può evitare che la Giunta prima, e poi l'Aula di Palazzo Madama si esprimano su Salvini.



Fedriga: "Se M5s vota sì, si ridiscute tutto" - "Dal mio punto di vista c'è da rimettere in discussione tutto". Così Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. "Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del governo, non solo di Salvini. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l'auto in divieto di sosta".