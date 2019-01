Caso Diciotti, Gasparri: "Ho chiesto a Salvini di presentarsi davanti alla Giunta per le immunità"

Il presidente ha quindi spiegato che "se il governo avrà cose da dire sarà lo stesso Salvini a riferircele, arricchendo la sua relazione". In merito all'iter da seguire, Gasparri ha quindi spiegato che "la mia relazione ha avviato il procedimento, poi ascolteremo l'interessato e farò una mia proposta: il tutto entro il 23 febbraio". In quanto all'invito a comparire, "deciderà Salvini se mandare una memoria o venire di persona. Vorrei garantire il rispetto dei tempi e della procedura".



"In Giunta non è un processo con testimoni" - "Noi ci rivolgiamo agli interessati secondo una procedura prevista da una legge costituzionale e dal Regolamento del Senato - ha detto ancora Gasparri -. Non andiamo a sollecitare atti a chi non è nel procedimento. E' una procedura come un Tribunale. E questa riguarda il ministro Salvini, altri non so, non è un processo con i testimoni. Per chi vuole esprimere la sua opinione, siamo in un Paese libero però noi abbiamo delle procedure e le seguiamo".



"Salvini segua le procedure, non basta un video su Facebook" - Il presidente ha quindi sottolineato come la Giunta "ascolterà Salvini che porterà le sue argomentazioni, farà le sue citazioni sulla giurisprudenza ma è chiaro che dovrà seguire le procedure: è evidente che non è una questione che si risolve con un video su Facebook o con una raccolta di firme".