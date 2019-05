Casargo (Lecco), la "guerra dei Pasquini" per la poltrona di sindaco

Il 26 maggio oltre ad essere la data delle elezioni europee, è anche il giorno in cui 3.600 comuni rinnoveranno la propria amministrazione. Tra questi c'è anche Casargo, in provincia di Lecco, dove la poltrona per il sindaco si gioca tra due persone che hanno lo stesso cognome: Pasquini Antonio Leonardo, candidato nella lista civica "Valore Casargo" e Pasquini Giovanni, che corre nella lista civica "Uniti per Casargo". Una candidatura passata alle cronache locali non per il caso di omonimia ma per una insolita amicizia: dietro la lista di Giovanni ci sarebbe stato un accordo tra Pd e Lega con la regia del sindaco uscente Pina Scarpa. Indiscrezioni però subito smentite da una nota del Partito democratico locale.