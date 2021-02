Casaleggio: se su Rousseau vince no, decideremo voto negativo o astensione

ansa

"E' stato Vito Crimi, in qualità di capo politico M5s, a decidere in merito al quesito da porre sul governo Draghi attraverso la piattaforma Rousseau. Qualora vincesse il no, ci sarà da stabilire se il voto del Movimento sarà negativo o di astensione". Lo ha detto Davide Casaleggio. Alla domanda se teme una scissione, ha risposto: "Io spero che ci sia una grande partecipazione a questo voto".