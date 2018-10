Casaleggio: non può essere il Pil a decidere futuro di una nazione

A decidere il futuro di una nazione "non può essere il Pil". A ribadirlo, dal palco di Italia 5 Stelle, è il presidente di Rousseau, Davide Casaleggio, secondo il quale "non sempre è possibile fare tutto e subito: il cambiamento richiede pazienza, ma noi non dobbiamo farci scoraggiare". E spiega che "insieme possiamo organizzare un grande progetto di democrazia partecipativa, anche a costo di alcune forti prese di posizione internazionali".