Caro energia, Conte: da M5s no a riduzione orario scuole e ritorno in Dad

Il M5s "non è affatto favorevole alle proposte che iniziano a circolare che prevedono riduzioni di orario e ritorno alla Dad nelle scuole per risparmiare energia".

Lo ha scritto su Facebook il leader del Movimento Giuseppe Conte, rispondendo all'idea avanzata da alcuni presidi per far fronte ai rincari delle bollette. "Altro discorso è valutare con i dirigenti scolastici la possibilità di una redistribuzione dell'orario scolastico che, in un quadro integrato col sistema dei trasporti, possa generare economie di sistema", ha aggiunto Conte.