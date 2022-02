Caro bollette, Berlusconi: "Governo agisca o la ripresa è a rischio"

ansa

"Chiediamo con forza al governo di contenere, di abbattere" i rincari delle bollette "trovando rapidamente le risorse per evitare che questo fenomeno metta a rischio una già difficile ripresa". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento su Radio Montecarlo. "Bisogna risolvere il problema energetico una volta per tutte", ha aggiunto, spiegando che è "indispensabile aumentare la produzione di gas in Italia e riprendere la ricerca sul nucleare".