Carlo Nordio: "Voglio cominciare dai costi della Giustizia"

Carlo Nordio, neo ministro della Giustizia, parla della sua agenda in alcune interviste con i quotidiani.

"L'emergenza del Paese riguarda i costi dell'energia. Io voglio cominciare dai costi della giustizia - spiega -. Quello che costa è la mancanza di affidabilità del nostro sistema giudiziario. Le aziende straniere non investono in Italia perché sono spaventate dalle lungaggini della giustizia". In quanto al tema della separazione delle carriere, Nordio assicura di non aver mai pensato a esso "come primo passo verso un controllo del governo sul pubblico ministero. Mi fa inorridire solo l'idea".