Carlo Calenda sfida Matteo Salvini in costume da bagno

Il post, come previsto, in Rete ha sollevato un mega polverone. C'è chi apprezza l'auto ironia di Calenda e chi lo dileggia. Dietro a questa immagine c'è uno studio calcolato. Il politico italiano ha voluto citare Vladimir Putin, re dei sovranisti, famoso per le sue imprese sportive estreme e sempre a favor di macchina fotografica, per burlarsi dell'uso quotidiano e pop che, dei social, fa il Ministro dell'Interno. Per qualcuno ci sarebbe il tentativo di svecchiare il linguaggio di certa sinistra, in senso lato. L'esperimento non convince del tutto, eppure Calenda, a chi lo accusa di essere scaduto nel trash, risponde così:

"Ma quale trash. Laghetto di montagna, cigno e fisico scultoreo. Il Made in Italy al suo meglio". E ancora: "Ma come. Io rischio la broncopolmonite per sfidare il capo mondiale dei sovranisti (altro che Salvini) e non apprezzi! Ingrato".