Carlo Calenda dichiara guerra ai videogiochi: "In casa mia non entrano"

Carlo Calenda dichiara guerra ai videogiochi e lo fa sul suo profilo Twitter da 115mila follower. "Considero i giochi elettronici una delle cause dell’incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano", scrive l'ex ministro dello Sviluppo economico, padre di quattro figli. Le sue parole scatenano subito una polemica sul social dove qualche utente interviene in difesa dei videogame: "Possono migliorare riflessi e vivacità". Ma Calenda non cede e ribatte alle critiche: "Bisogna salvare i nostri ragazzi dall'ignoranza".