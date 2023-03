Carceri, in Italia sono 23 le detenute madri con 26 bambini al seguito

Numeri in salita, se si considera che al 31 gennaio di quest'anno le detenute madri erano 15 con al seguito 17 bambini di meno di un anno e che al 28 febbraio c'erano 21 mamme con 24 piccoli in cella. Ma si tratta di cifre comunque più basse di quelle che si registravano prima della pandemia, che ha avuto l'effetto positivo di ridurre drasticamente il numero dei bimbi reclusi, passati da 48 della fine del 2019 ai 29 della fine del 2020.

È la Campania la Regione con più detenute madri, tutte ristrette nell'Icam di Avellino: sono 9 in totale e 11 i loro bambini. Segue la Lombardia con 7 donne ristrette a San Vittore con altrettanti piccoli. Due le detenute madri in Puglia con tre bimbi, due nel Lazio con due piccoli, una ciascuna con un figlio al seguito nelle carceri di Piemonte, Umbria e Veneto.

Le donne rappresentano il 4% del totale dei detenuti

Nel complesso le donne sono la minoranza della popolazione carceraria. Da anni le donne rappresentano il 4% del totale dei detenuti. In cifre sono 2.425 a fronte di 51.285 uomini (secondo i dati del 28 febbraio). Le madri in carcere sono circa 1.400 e sono quasi 4mila i loro figli, secondo le stime dell'associazione Antigone che - in occasione dell'8 marzo - ha presentato il suo primo rapporto sulla presenza delle donne in carcere. Le straniere sono il 30,5% del totale: una percentuale in calo rispetto al 40% del 2013.