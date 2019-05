Cannabis, Sibilia (M5s) a Salvini: negozi vanno aperti, non chiusi | Il vicepremier elogia il "modello Marche"

Salvini: "Dalle parole ai fatti, ora la direttiva" - "Sono sicuro che il 'modello Macerata' può essere replicato con successo in tutta Italia, manderò una direttiva con questa indicazione", afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, dopo la chiusura di due negozi di cannabis in provincia di Macerata su decisione del questore. "Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli", dice ancora Salvini.



Disposta la chiusura di due shop a Macerata- Il questore di Macerata, Antonio Pignataro, è stato il primo in Italia a chiudere i cosiddetti "grow shop" ed è impegnato da tempo in una crociata contro la commercializzazione della cosiddetta "cannabis legale". I titolari dei negozi sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore ritiene di avere "applicato la legge": "qui a Macerata la filiera istituzionale della giustizia, con il procuratore Giovanni Giorgio e sostituti e della sicurezza, con la polizia di Stato, ha funzionato perfettamente". La Cassazione però dovrà pronunciarsi ancora il 30 maggio. Pignataro è sicuro: "Si legalizza di fatto la cannabis, come avviene in Paesi dove su questo è stata fatta una legge. Invece in Italia questi prodotti vengono venduti e di fatto legalizzati, senza che ci sia una legge".



Zingaretti: "Per Salvini la cannabis bomba di distrazione di massa" - "Non sono mai stato a favore della legalizzazione della cannabis, ma quella di Salvini sulla chiusura dei negozi è solo l'ennesima bomba di distrazione di massa lanciata nella testa degli italiani". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.