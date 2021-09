Cannabis, il comitato per il referendum: raccolte 492mila firme su 500mila

ansa

Il referendum sulla cannabis legale arriva a 492mila firme a quasi una settimana dal lancio e "a un soffio dal raggiungimento delle 500mila firme, una soglia psicologica e politica molto importante". Lo riferisce il comitato promotore del Referendum Cannabis, precisando che "non c'è ancora la certezza di aver concluso la raccolta firme". La scadenza per la presentazione dell'elenco è fissata per il 30 settembre.