Candidature Pd, Renzi: "Le scelte di Letta dettate dal rancore"

Matteo Renzi attacca le scelte di Enrico Letta sui candidati del Pd dicendo che "la guida dell'attuale segretario dem mi pare sia caratterizzata più dal rancore personale che dalla volontà di vincere.

Vedremo i frutti il 26 settembre". Il leader di Italia Viva augura poi "ogni bene a tutti, candidati ed esclusi" e chiarisce: "Noi non abbiamo candidati che hanno votato contro la fiducia a Draghi. Abbiamo un'idea di innovazione del Paese che passa dal dire sì alle infrastrutture necessarie, non no a tutti".