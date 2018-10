Camusso: Maurizio Landini compagno più adatto alla guida della Cgil

"Si individua in Maurizio Landini il compagno che più risponde al profilo di attuazione del progetto e può interpretarlo nella visione collegiale e di condivisione, in un forte radicamento partecipativo e di insediamento e riconoscimento tra lavoratori, lavoratrici, pensionati, con l'attenzione ai giovani". Lo ha detto la leader della Cgil, Susanna Camusso, confermando l'appoggio all'ex numero uno Fiom per la successione alla guida del sindacato.