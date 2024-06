Campi Flegrei, arriva il commissario del governo: "Gravi responsabilità da Regione e Comuni"

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per la prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile. Entro 15 giorni, secondo quanto dichiarato dal ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, sarà indicato un nome. "La gestione dell'emergenza non può essere affidata alla Regione o ai Comuni", ha detto Musumeci. "Campi Flegrei è uno dei vulcani più pericolosi e complessi al mondo. Emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti, a cominciare dalla Regione e dai Comuni interessati, Napoli, Pozzuoli e Bacoli", ha aggiunto Musumeci al termine del Consiglio dei ministri.