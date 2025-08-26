Logo Tgcom24
Politica
Regionali Campania, Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra

26 Ago 2025 - 18:51
Roberto Fico © Ansa

Sarà Roberto Fico il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con Giuseppe Conte che si recherà a Napoli per ufficializzare la scelta del M5s. La candidatura dell'ex presidente della Camera è stata blindata dagli incontri avuti col commissario del Pd campano, Antonio Misiani, e col sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dalla strada spianata a Piero De Luca verso la segreteria regionale del Partito Democratico.

