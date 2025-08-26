Regionali Campania, Roberto Fico sarà il candidato del centrosinistra

Sarà Roberto Fico il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Campania. L'annuncio dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, con Giuseppe Conte che si recherà a Napoli per ufficializzare la scelta del M5s. La candidatura dell'ex presidente della Camera è stata blindata dagli incontri avuti col commissario del Pd campano, Antonio Misiani, e col sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dalla strada spianata a Piero De Luca verso la segreteria regionale del Partito Democratico.