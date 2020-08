Campania, Berlusconi: FI si confermi primo partito centrodestra

"Dobbiamo confermarci come primo partito della coalizione di centrodestra in Campania". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico nel corso di un'iniziativa elettorale a Napoli a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Campania, Stefano Caldoro. "Per questo - ha aggiunto - dobbiamo dare risalto ai valori cristiani, liberali, garantisti ed europeisti che sono il fondamento di Forza Italia".