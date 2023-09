Commissione Camera: ok alla stretta per chi uccide gli orsi marsicani

Via libera in Commissione alla Camera a un emendamento che "inasprisce le pene per chi per chi cattura o uccide gli orsi marsicani".

Lo annuncia il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, commentando la proposta di modifica al decreto sulla Giustizia. Nei casi di abbattimento, cattura e detenzione di esemplari di orso bruno marsicano, l'emendamento prevede l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 4mila a 10mila euro.