Camera, M5s: "Galantino va al gruppo Misto, decisione grave"

"Dispiace per Davide Galantino. Con questa decisione si assume una responsabilità grave di fronte ai cittadini che lo hanno votato". Così in una nota il Movimento 5 Stelle Camera commenta la decisione del deputato di lasciare il gruppo parlamentare per passare al Misto. "Galantino ha la possibilità di dimostrare che non ha intenzione di tradire la fiducia degli elettori: lasci la carica di parlamentare invece di traslocare al gruppo Misto", si legge.