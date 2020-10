Camera, Fico: "Attività non si ferma, slitta solo ddl Zan"

ansa

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha chiarito che i lavori in Aula non si fermeranno. "Su richiesta dei capigruppo di opposizione, in virtù delle positività al Covid-19 e delle quarantene che riguardano i loro gruppi, ci sarà lo slittamento solo del ddl Zan. Il provvedimento sarà esaminato la settimana seguente. Nei prossimi giorni però l'attività della Camera continuerà", ha annunciato.