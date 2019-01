Camera, bar più caro per i deputati: caffè a un euro e aperitivi a 4,95

"La Camera dei deputati - ha spiegato all'agenzia di stampa Adnkronos Daniela Fabbi, Communication Manager della società - ha introdotto per la prima volta nel bando i criteri ambientali minimi, chiedendo l'applicazione dei cosiddetti 'Cam'. Questo comporta la scelta di categorie merceologiche di maggiore qualità dei prodotti a cui corrisponde un leggero adeguamento dei prezzi, poiché verranno servite molte più materie prime di origine biologica e certificate Dop e Igp. Inoltre, Cir Food si è aggiudicata il servizio ottenendo il massimo del punteggio qualitativo con la miglior offerta economica".



Il bando - Il bando di cui si parla è stato indetto dalla Camera nel 2017. La durata del contratto d’appalto è di 48 mesi, valore stimato 25 milioni 300mila euro, come si legge nel documento ufficiale pubblicato sul sito di Montecitorio.



"Iniziamo l'anno con il piede giusto. Nel nuovo appalto che è partito in questi giorni con la Cir Food la Camera dei deputati non paga più il canone annuale di gestione per la buvette. Complessivamente l'amministrazione e quindi i cittadini risparmiano € 189.000 sul totale dell'appalto per la ristorazione interna (compresa la buvette) e ci sono aumenti medi del 10% per le singole voci – ha scritto su Fb il questore della Camera Federico D'Incà, deputato del M5S - In merito ai prezzi della buvette questi sono stati allineati a quelli di mercato perché erano fermi al listino depositato ai tempi della Presidenza Fini. Un altro passo avanti nella diminuzione dei costi della Camera dei deputati".



I prezzi - Subiscono un rincaro anche i fritti (1,65 euro al pezzo), la pizza (trancio bianca o rossa 1,10 euro, mentre una marinara/capricciosa/funghi/ecc. 2,75 euro), la spremuta (prima 2,50 euro, ora 2,75) , l’acqua (da 50 a 55 centesimi) e la coppetta di frutta (da 2 a 2,20).