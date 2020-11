Camera approva all'unanimità lo scostamento di bilancio: 552 "Sì"

Ansa

Via libera praticamente unanime dell'Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento dal pareggio di bilancio. I voti a favore sono stati 552, zero quelli contrari mentre 6 sono stati gli astenuti. In base alla Costituzione, era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti.