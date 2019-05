Calenda in piazza Duomo: "Sul palco i nemici d'Italia"

Carlo Calenda attacca i sovranisti scesi in piazza nella manifestazione promossa dalla Lega a Milano e dichiara: "Questi sul palco sono i peggiori nemici dell'Italia. Non mi preoccupano le persone in piazza ma quelli sul palco. Rappresentano partiti che si prendono i fondi europei, si rubano i posti di lavoro con delocalizzazioni, non ci danno una mano sui migranti. Alcuni sono negazionisti, una cosa brutta che non appartiene alla nostra cultura".