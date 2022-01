Calcio, Draghi sente Gravina: "Si valuti lo stop o le porte chiuse"

Getty Images

Una riflessione sull'opportunità o meno di continuare il campionato italiano di calcio "in un momento che richiede a tutti responsabilità": è l'invito rivolto da Mario Draghi al presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Nel colloquio, il premier avrebbe sollecitato una valutazione, nell'autonomia della federazione, sulla possibilità di sospendere il torneo o svolgere le partite a porte chiuse come misure per limitare l'epidemia Covid.