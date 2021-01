Calabria, Spirlì: "Avviata procedura per rinvio elezioni Regionali" 

Ansa

"E' stata avviata, nel tardo pomeriggio di giovedì, la procedura per il rinvio delle elezioni Regionali in Calabria". Lo afferma, in una nota, il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì. "Nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali, attendo di poter condividere la nuova data con il presidente della Corte d'appello di Catanzaro, passaggio necessario per poter adottare il nuovo decreto di indizione delle elezioni regionali", precisa.