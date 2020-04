Calabria, Santelli: "Boccia mi diffida? Non ritiro l'ordinanza sulle aperture"

"Il ministro Boccia dice di diffidarmi, ma io non ritiro la mia ordinanza". E' quanto afferma presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, aggiungendo: "I ristoranti non li ho aperti io, ma il governo prevedendo la possibilità dell'asporto e l'apertura delle cucine. Se vogliamo ho aggiunto la possibilità di qualche tavolo fuori che non mi sembra uno scandalo. Ho interpretato estensivamente il provvedimento dell'esecutivo? Forse".