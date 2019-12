Calabria, la Procura chiede il processo per il presidente Oliverio

La Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, nell'ambito dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'uso di fondi per la promozione del turismo. Chiesto il processo anche per Mauro Luchetti, rappresentante della società che si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi, e per l'ex parlamentare del Pd Ferdinando Aiello. L'accusa è peculato. Udienza fissata per il 25 febbraio 2020.