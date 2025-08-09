Logo Tgcom24
Calabria, le elezioni regionali si svolgeranno il 5-6 ottobre

09 Ago 2025 - 14:03
Le elezioni regionali in Calabria si svolgeranno il 5 e 6 ottobre. Lo rende noto il vice presidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del voto. Il decreto è stato pubblica sul bollettino ufficiale della Regione.  

