Calabria, Berlusconi a Occhiuto: "Passo indietro per Santelli"

Silvio Berlusconi ha scritto una lettera ai fratelli Occhiuto per convincerli a non correre da soli alle elezioni regionali in Calabria, con Mario candidato, e ad appoggiare l'esponente del centrodestra Jole Santelli. "Mi auguro - si legge - che vorrete continuare il vostro percorso con noi, per un centrodestra unito e rinunciando a scelte che avvantaggerebbero solo i nostri avversari".