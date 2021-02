Bullismo, Azzolina: non lasciamo i ragazzi da soli

Ansa

"Oggi è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. Fenomeni che non accennano a diminuire. Come adulti non possiamo voltarci dall'altra parte. Dobbiamo essere al fianco dei ragazzi, guidarli, non lasciarli soli". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, che aggiunge: "Dobbiamo educarli a riconoscere i segnali a non sottovalutarli, far capire loro, con chiarezza, che bullismo e cyberbullismo sono forme di violenza".