Buffagni: "Qualche presidente Regione usi più cervello che bocca"

"Credo che qualche presidente di Regione debba usare meno la bocca e usare più il cervello. In questa fase bisogna fidarsi di più della scienza". Lo ha detto il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, a proposito della patente di immunità per spostarsi tra le Regioni. Sulla possibilità di ripartire tutti insieme, ha aggiunto: "Me lo auguro".