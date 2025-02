"Sei incinta? Dimettiti": è bufera a Treviglio per le parole di una consigliera FdI | Il partito si dissocia

Scoppia la polemica politica a Treviglio (Bergamo). La maggioranza di centrodestra ha bocciato una mozione con cui il Pd chiedeva la possibilità per donne in gravidanza a rischio e neogenitori di partecipare al consiglio comunale da remoto. A fare rumore, però, non è stata tanto la bocciatura quanto l'intervento della consigliera comunale di Fratelli d'Italia Silvia Colombo. "Nella vita ci sono delle priorità. Se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo poso deve metterci la partecipazione - ha detto - Poi nella vita capitano cose belle, come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità. La partecipazione alla vita del consiglio può diventare secondaria (ed è lecito). Ma a quel punto la vera forma di rispetto per chi partecipa e per ci ha votato è dimettersi". Dichiarazioni che hanno fatto rumore e da cui il partito si è subito dissociato.