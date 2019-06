Bufera procure, Quirinale: "Mattarella mai intervenuto su nomine"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "non ha mai parlato con alcuno di nomine di magistrati né è mai intervenuto per esse". Dal Quirinale fanno sapere che "gli unici interventi sono stati di carattere generale, per richiamare il rispetto rigoroso dei criteri e delle regole preposte alle funzioni del Csm. Inoltre l'ultimo incontro con Luca Lotti, da quando non è più ministro, è avvenuto il 6 agosto del 2018 per una visita di congedo".