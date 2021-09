Bufera Procure, il Csm condanna alla sospensione i cinque ex togati

ansa

La Sezione disciplinare del Csm ha condannato alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio tutti i cinque ex consiglieri che, il 9 maggio 2019, parteciparono con Luca Palamara e i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri alla riunione all'hotel Champagne in cui si discusse della nomina del procuratore di Roma. Per gravità si tratta della seconda sanzione, dopo la rimozione dall'ordine giudiziario, che è stata inflitta quasi un anno fa a Palamara.