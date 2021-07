Bufera M5s, Di Maio: "Troveremo la soluzione per ripartire"

ansa

"Io ci credo, non è semplice ma troveremo una soluzione comune per far ripartire questo progetto il prima possibile". Lo assicura Luigi Di Maio in merito al lavoro del comitato dei sette incaricati di mediare sulle nuove regole del Movimento 5 stelle. "E' un momento molto delicato - spiega il ministro degli Esteri, uno dei sette -, proprio per questo credo che si debba parlare pochissimo e lavorare per una soluzione comune".