Brunetta: "Salvini? Serve chiarimento, con gli strappi si va a sbattere"

Ansa

"Credo che il governo debba andare avanti, anzi, più riforme fa, più forte è. Non saranno certo le fibrillazioni opportunistiche del momento a bloccarne l'azione". Lo dice Renato Brunetta rispondendo a una domanda su Matteo Salvini. Quando alla situazione nel centrodestra, "credo ci debba essere un chiarimento - aggiunge - perché non è possibile procedere per strappi. Con gli strappi si va a sbattere".