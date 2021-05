Brunetta: il merito al centro dei concorsi nella Pubblica amministrazione, e tutto in 100 giorni

"Occorrerà sempre di più mettere al centro il merito, formazione, qualità e disponibilità ad apprendere, non sempre è stato così. I concorsi sono stati sempre troppo lunghi in Italia, con una durata media di 4-5 anni". Così il ministro della P.a. Renato Brunetta, che aggiunge: "Faremo concorsi semplificati, mai più carta e penna, tutto digitale e in 100 giorni, per consentire di fare 2-3 concorsi l'anno".