Brunetta e l’abbaglio dell’intervista al Tgcom24: "Chi ha interesse ad avvelenare i pozzi?"

Ieri sera Tgcom24 è stato al centro di un caso politico montato sul nulla. Il “Corriere della Sera” online ha pubblicato, citandoci, un’intervista a Renato Brunetta, neo ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, nella quale sosteneva che lo smart working fosse finito e che tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione dovessero far ritorno in ufficio. Il contenuto ha fatto immediatamente il giro del web e delle televisioni. Peccato che Brunetta avesse rilasciato l’intervista nel giugno dell'anno scorso, quando l’emergenza Coronavirus sembrava ormai attenuarsi. E' stato lo stesso Brunetta a spiegarlo su Facebook.

"Il contenuto pubblicato nella sedicente intervista si riferisce ad un mio intervento a Tgcom24 in data 22 giugno dello scorso anno, periodo nel quale sembrava che la pandemia fosse in via di superamento, con il ritorno auspicato alla normalità. Quindi, io non ho rilasciato alcuna intervista, a nessuno, come doveroso riserbo, in attesa del discorso programmatico del presidente del Consiglio Mario Draghi alle Camere del prossimo mercoledì al Senato e giovedì alla Camera, con conseguente dibattito parlamentare e voto di fiducia. Sono sconcertato e dispiaciuto. Dal momento del giuramento, io non ho rilasciato alcuna intervista, né scritto alcun articolo. Nulla".

Una volta preso atto delle scuse del Corriere e di altre testate che hanno ripreso la notizia, Brunetta, sempre sul suo profilo Facebook, però si pone una domanda: "Ma a questo punto mi chiedo: chi ha interesse ad avvelenare i pozzi? Chi vuole mettere già i bastoni tra le ruote a questo governo? Chi ha interesse a giocare con gli equivoci? Quello del ‘Corriere’ sarà un errore... ma io queste domande me le sto ponendo".