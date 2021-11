Brunetta: alziamo gli stipendi, la P.a. farà concorrenza ai privati

Ansa

Finora la Pubblica amministrazione "non è stata attrattiva, soprattutto per le figure ad alta specializzazione", ma questo stato di cose è destinato a cambiare. A dirlo è il ministro Renato Brunetta, che spiega come "la strategia che abbiamo messo in campo è molto articolata" e prevede, tra l'altro, "nuovi contratti" e"retribuzioni più alte". D'ora in poi, chiarisce, "la competizione con il privato sarà altissima".