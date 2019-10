Bozza Def, "disattivata" la clausola Iva e deficit al 2,2%

"La manovra di finanza pubblica per il 2020 comprende la completa disattivazione dell'aumento dell'Iva". E' quanto scritto in una bozza della nota di aggiornamento al Def. Per quanto riguarda il rapporto tra deficit e Pil viene fissato al 2,2% sia nel 2019 che nel 2020. Deficit stimato invece in calo all'1,8% nel 2021 e all'1,4% nel 2022.