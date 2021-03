Bonus Covid, garante della Privacy sanziona l'Inps per 300mila euro 

Mancata definizione dei criteri per trattare i dati di determinate categorie di richiedenti il "bonus Covid", uso di informazioni non necessarie rispetto alle finalità di controllo, ricorso a dati non corretti o incompleti, inadeguata valutazione dei rischi per la privacy. Con queste motivazioni il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato all'Inps il pagamento di una sanzione di 300mila euro.